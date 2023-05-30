ЦВКГ им. Вишневского наградили орденом Александра Невского

Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил военных медиков, которые, зачастую рискуя жизнью, спасают военнослужащих, оказывают помощь мирным жителям

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Центральный военный клинический госпиталь (ЦВКГ) имени Вишневского награжден орденом Александра Невского. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Указом президента России Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании в ведомстве, напомнив, что ранее аналогичным орденом была награждена Военно-медицинская академия имени Кирова.

Министр особо отметил военных медиков, которые, зачастую рискуя жизнью, спасают военнослужащих, оказывают помощь мирным жителям. По его данным, более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции.