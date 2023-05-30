Потери Киева в мае и удары по складам западного оружия. Шойгу выступил в Минобороны

Поставки Украине западного оружия только затягивают боевые действия, но не могут повлиять на исход специальной военной операции, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
В мае Киев потерял примерно столько же личного состава, бронетехники и артиллерии, сколько в апреле, но резко возросли потери украинской авиации, следует из слов министра. Шойгу также рассказал об ударах по складам западного оружия на Украине, сроках возвращения в строй ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и снижении аварийности в Воздушно-космических силах РФ.
ТАСС собрал основные тезисы выступления министра.
Потери Киева
- В мае Украина потеряла более 16 тыс. человек, свыше 400 танков и других боевых бронированных машин и 238 артиллерийских орудий и минометов. Это сопоставимо с потерями Киева за апрель, которые в Минобороны РФ оценивали более чем в 15 тыс. человек, 430 танков и бронемашин, 225 орудий и минометов.
- Из слов Шойгу следует, что потери украинской авиации резко возросли: если в апреле было сбито 8 самолетов и 277 беспилотников, то в мае - 16 самолетов и 5 вертолетов, а также 466 беспилотных летательных аппаратов.
- Кроме того, российские военные перехватили 196 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 29 крылатых ракет Storm Shadow и 16 противорадиолокационных ракет HARM.
Удары по западной технике
- Российские военные отслеживают объемы и пути поставок западной техники и оружия на Украину и при их выявлении наносят удары: "За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве".
- "Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции".
Украинские теракты
- "Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков".
- Речь идет о нападении на Белгородскую область 22 мая, когда украинская диверсионная группа потеряла убитыми более 70 человек, и атаке беспилотников по гражданским объектам в Москве и Подмосковье 30 мая.
Усиление российского флота
- Объединенная судостроительная корпорация сейчас строит и ремонтирует в общей сложности 62 корабля для ВМФ России, работы по 5 подлодкам и 6 надводным кораблям находятся на завершающем этапе.
- Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который находится в ремонте с 1999 года, как ожидается, выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года. Завершение его модернизации запланировано на конец 2024 года.
Безопасность полетов
- В первом полугодии в российской военной авиации удалось "практически исключить" аварийность "по причине так называемого человеческого фактора". "Продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях. Планируем в ближайшее время подключить к ней федеральные органы исполнительной власти, имеющие в эксплуатации государственные воздушные суда".
- Российские военные в ходе специальной военной операции совершенствуют способы применения авиации, осваивают новые технику и средства поражения, задействуют новые подходы к подготовке персонала.