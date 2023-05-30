Потери Киева в мае и удары по складам западного оружия. Шойгу выступил в Минобороны

Поставки Украине западного оружия только затягивают боевые действия, но не могут повлиять на исход специальной военной операции, заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

В мае Киев потерял примерно столько же личного состава, бронетехники и артиллерии, сколько в апреле, но резко возросли потери украинской авиации, следует из слов министра. Шойгу также рассказал об ударах по складам западного оружия на Украине, сроках возвращения в строй ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и снижении аварийности в Воздушно-космических силах РФ.

ТАСС собрал основные тезисы выступления министра.

Потери Киева

В мае Украина потеряла более 16 тыс. человек, свыше 400 танков и других боевых бронированных машин и 238 артиллерийских орудий и минометов. Это сопоставимо с потерями Киева за апрель, которые в Минобороны РФ оценивали более чем в 15 тыс. человек, 430 танков и бронемашин, 225 орудий и минометов.

Из слов Шойгу следует, что потери украинской авиации резко возросли: если в апреле было сбито 8 самолетов и 277 беспилотников, то в мае - 16 самолетов и 5 вертолетов, а также 466 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, российские военные перехватили 196 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 29 крылатых ракет Storm Shadow и 16 противорадиолокационных ракет HARM.

Удары по западной технике

Российские военные отслеживают объемы и пути поставок западной техники и оружия на Украину и при их выявлении наносят удары: "За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве".

"Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции".

Украинские теракты

"Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков".

Речь идет о нападении на Белгородскую область 22 мая, когда украинская диверсионная группа потеряла убитыми более 70 человек, и атаке беспилотников по гражданским объектам в Москве и Подмосковье 30 мая.

Усиление российского флота

Объединенная судостроительная корпорация сейчас строит и ремонтирует в общей сложности 62 корабля для ВМФ России, работы по 5 подлодкам и 6 надводным кораблям находятся на завершающем этапе.

Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который находится в ремонте с 1999 года, как ожидается, выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года. Завершение его модернизации запланировано на конец 2024 года.

Безопасность полетов