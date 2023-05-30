МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 30 военных ВСУ

Также ликвидированы самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-30 и "Мста-Б"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы Д-30 и "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - сказал он.