Минобороны РФ заявило об ударе по пунктам принятия решений ВСУ

Там Запад готовил операции против России, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по центральным пунктам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ), где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Воoруженными силами Российской Федерации нанесены группoвые удары с применением высокоточного оружия большoй дальности воздушного базирования по центрaльным пунктам принятия решений, где под руковoдством специалистов западных спецслужб планировались террoристические акты на территории России", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.