30 мая, 12:24
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по пунктам принятия решений ВСУ

© Минобороны России

Там Запад готовил операции против России, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по центральным пунктам принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ), где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России.

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Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Воoруженными силами Российской Федерации нанесены группoвые удары с применением высокоточного оружия большoй дальности воздушного базирования по центрaльным пунктам принятия решений, где под руковoдством специалистов западных спецслужб планировались террoристические акты на территории России", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.  

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© Информационное агентство ТАСС
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