30 мая, 12:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

© Минобороны России

Также уничтожена живая сила и военная техника в 96 районах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции поразили за сутки 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах", - отметил он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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