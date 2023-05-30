МО РФ сообщило о поражении 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Также уничтожена живая сила и военная техника в 96 районах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции поразили за сутки 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах", - отметил он.