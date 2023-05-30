30 мая, 12:25
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

Они составили более 140 военных

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 140 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка Донецкой Народной Республики.

"За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля. В районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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