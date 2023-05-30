Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

Они составили до 40 военных и САУ "Гвоздика"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на купянском направлении за сутки составили до 40 военных, уничтожены также три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.

По его словам, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.