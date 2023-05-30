МО РФ сообщило об уничтожении на донецком направлении за сутки до 145 военных ВСУ

В районе населенного пункта Красное ДНР также уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 145 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено до 145 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявил он.

По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики российские военные также уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.