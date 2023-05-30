МО РФ заявило об уничтожении более 85 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Также ликвидированы две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ "Гвоздика"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия российской группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 85 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" противника. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено более 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика".