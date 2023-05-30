ПВО РФ поразила семь снарядов РСЗО HIMARS и ракету HARM

Также уничтожены восемь БЛА ВСУ, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки поразили семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток поражены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, "уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также Великий Выселок и Петровское Харьковской области".

Он также сообщил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 379 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 328 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 941 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 10 544 единицы специальной военной автомобильной техники.