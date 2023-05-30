Глава государства отметил, что Москва предупреждала о возможности нанесения таких ударов по центрам принятия решений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил об ударе российских вооруженных сил по штабу военной разведки Украины.

"Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад", - сказал глава государства во время посещения центра "Зотов", отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, касающийся утренней атаки БПЛА на Москву.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получило незначительные повреждения.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по центральным пунктам принятия решений Вооруженных сил Украины, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории РФ.