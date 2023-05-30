30 мая, 13:18,
обновлено 30 мая, 13:56
Военная операция на Украине

Путин: Россия не использует такие средства, которые применяют "украинские воротилы"

© ТАСС/ Ruptly

Войну в Донбассе развязала не Москва, отметил глава государства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Войну в Донбассе развязала не Россия, и не она использует такие средства, которые применяют "украинские воротилы", заявил президент РФ Владимир Путин во вторник во время посещения центра "Зотов" в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.

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"Не мы развязали эту войну: повторю, в 2014 году киевский режим развязал войну в Донбассе, и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы", - сказал он. По словам главы российского государства, атака на мирные объекты в Москве является лишь подтверждением этому.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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