Путин: Россия не использует такие средства, которые применяют "украинские воротилы"

Войну в Донбассе развязала не Москва, отметил глава государства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Войну в Донбассе развязала не Россия, и не она использует такие средства, которые применяют "украинские воротилы", заявил президент РФ Владимир Путин во вторник во время посещения центра "Зотов" в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.

"Не мы развязали эту войну: повторю, в 2014 году киевский режим развязал войну в Донбассе, и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы", - сказал он. По словам главы российского государства, атака на мирные объекты в Москве является лишь подтверждением этому.