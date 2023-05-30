30 мая, 16:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ: в одном районе Нагорного Карабаха зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Никто не пострадал, отмечает ведомство

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - сообщили в российском военном ведомстве во вторник.

Также сообщается, что проведено патрулирование по трем маршрутам: в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация