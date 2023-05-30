МО РФ: в одном районе Нагорного Карабаха зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Никто не пострадал, отмечает ведомство

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - сообщили в российском военном ведомстве во вторник.

Также сообщается, что проведено патрулирование по трем маршрутам: в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.