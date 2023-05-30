Сальдо заявил о попытках ВСУ забрасывать ДРГ в Херсонскую область через Днепр

Российские силы топят украинские суда, отметил врио губернатора региона

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украинские диверсанты периодически пытаются форсировать Днепр на катерах, но российские силы топят суда. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Пытаются они забрасывать [диверсионно-разведывательные группы (ДРГ)] через Днепр на лодках, на маломерных судах. Дальше высадки на берег не получается. Как правило, лодки топят", - сказал Сальдо.

Он добавил, что ВС Украины продолжают каждый день обстреливать левый берег Днепра. Как правило, обстрел ведется из минометов и артиллерии и наносит значительный ущерб инфраструктуре на побережье, в частности в Каховке и Новой Каховке.