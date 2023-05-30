ВС РФ уничтожили до 200 украинских военных на правобережье Днепра за 10 дней

Российская артиллерия также уничтожила около 50 единиц техники ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 30 мая. /ТАСС/. Российская авиация, поддерживающая группировку "Днепр", артиллерия группировки уничтожили ангары с военной техникой ВСУ и склады с боеприпасами на правом берегу Днепра. За последние десять дней уничтожено до 200 военных ВСУ и около 50 единиц техники, сообщил во вторник ТАСС представитель экстренных служб региона.

"Поражено до 50 единиц техники в ангарах - танки Т-64 "Булат", БМП-1, БТР YPR-765, бронеавтомобили Dingo ATF, AMZ Dzik-2, "Козак-7", M1224 MaxxPro, HMMWV M1151A, а также четыре склада с боеприпасами к артиллерии и около 200 военных ВСУ", - отметил он.

Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены гаубицы М777, зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" и "Стрекла-10".