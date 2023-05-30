30 мая, 18:45
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили до 200 украинских военных на правобережье Днепра за 10 дней

Российская артиллерия также уничтожила около 50 единиц техники ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 30 мая. /ТАСС/. Российская авиация, поддерживающая группировку "Днепр", артиллерия группировки уничтожили ангары с военной техникой ВСУ и склады с боеприпасами на правом берегу Днепра. За последние десять дней уничтожено до 200 военных ВСУ и около 50 единиц техники, сообщил во вторник ТАСС представитель экстренных служб региона.

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"Поражено до 50 единиц техники в ангарах - танки Т-64 "Булат", БМП-1, БТР YPR-765, бронеавтомобили Dingo ATF, AMZ Dzik-2, "Козак-7", M1224 MaxxPro, HMMWV M1151A, а также четыре склада с боеприпасами к артиллерии и около 200 военных ВСУ", - отметил он.

Кроме того, барражирующими боеприпасами уничтожены гаубицы М777, зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" и "Стрекла-10". 

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