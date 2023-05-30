Группа теробороны Белгородской области обучится на базе воинских частей Минобороны

ТАСС, 30 мая. Новая группа территориальной обороны Белгородской области из 100 человек отправится на базу воинских частей Министерства обороны РФ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сегодня провели встречу вместе с командиром полка и командирами батальонов белгородской самообороны. Обсудили предложения по продолжению боевого сплачивания на базе воинских частей Министерства обороны РФ. Это обучение проходит как на территории области, так и на территории других регионов. Очередная группа из 100 человек отправится туда в ближайшее время" - написал Гладков.
Он отметил, что добровольцев обеспечивают летней, осенней, зимней формой, касками и бронежилетами, а также допоборудованием, в том числе коптерами, рациями, биноклями, металлоискателями, аптечками первого эшелона. "Безусловно, желание улучшить оснащенность самообороны, конечно, есть. И мы будем решать последовательно эти задачи", - добавил губернатор.
По данным Гладкова, численность отрядов территориальной обороны составляет почти 3 тыс. человек, семь батальонов расположены вдоль границы. Отряды тренируются в регионе с ноября 2022 года, они являются боеспособными единицами. Он уточнил, что необходимость в вооружении возникла после инцидента в Грайворонском районе 22 мая. Ситуация осложняется тем, что в соответствии с законом бойцы не имеют вооружения, власти Белгородской области ищут пути решения.