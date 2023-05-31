Российские военные при помощи РСЗО "Град" уничтожили 24 единицы техники ВСУ

Также ликвидирован вражеский склад с боеприпасами, сообщил старший офицер реактивной артиллерийской батареи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа при помощи расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили склад с боеприпасами и 24 единицы техники Вооруженных сил Украины. Об этом в среду сообщил старший офицер реактивной артиллерийской батареи с позывным "Черешня".

"Наша батарея во взаимодействии с полком поразила очень много целей, одной из последних был склад с вооружением и боеприпасами, до этого - поражение колонны, там мы прикрывали наш полк. И 24 единицы техники были уничтожены с дистанции 6 км", - сказал офицер на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ.

Он также сообщил, что за выполнения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции награжден государственными наградами - орденом Мужества и медалью Суворова.

В военном ведомстве отметили, что огонь батареи Западного военного округа ведут по целям с использованием тактики карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Таким образом, частая смена позиций и зарядка позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии.

После нанесения удара расчеты всегда на максимальной скорости покидают огневую позицию. Перезарядку расчеты РСЗО "Град" производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производится с помощью расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.