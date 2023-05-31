МО сообщило о срыве Россией четырех попыток атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что на краснолиманском направлении удалось ликвидировать позиции ствольной артиллерии и пять расчетов 122-мм минометов украинских военных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" сорвали четыре попытки атаки подразделения 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ предприняли четыре попытки атаки на позиции российских войск. В результате стрелкового боя и огневого поражения артиллерии группировки атаки были сорваны. Украинские националисты понесли значительные потери в живой силе и отошли на ранее занимаемые позиции", - сказал он.

Савчук добавил, что на краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы с применением комплексов артиллерийской разведки группировки были вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и пять расчетов 122-мм минометов противника.