Снайперы группировки "Юг" ежедневно поражают до двух важных целей на донецком направлении

Основная задача снайперов - прикрывать пехотинцев, сообщил командир группировки

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Снайперы Южной группировки войск российской армии поражают ежедневно 1-2 особо важные цели, в частности, гранатометчиков, наблюдателей и пулеметчиков, которые мешают штурмовать Вооруженным силам РФ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС командир снайперов Южной группировки войск с позывным "Оренбург".

"Самая основная задача - прикрытие пехоты, поражаем особо важные объекты - пулеметчик, гранатометчик. Сейчас мы не даем противнику осуществлять смены и подходы, есть позиции, и мы их контролируем. У нас каждый выход - одна-две цели пораженные, которые подтвержденные", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что благодаря работе снайперов ВСУ не могут вести ответный огонь, это существенно облегчает проход российской армии. Работу они ведут с крупнокалиберных винтовок бронебойными патронами и специальными винтовками для ближней дистанции.

Представитель группировки отметил, что облегчает работу городская местность, в которой ведутся бои, так как противник использует дроны и артиллерию, от которых проще укрыться в городе.