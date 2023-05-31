Российский снайпер рассказал о необученных солдатах ВСУ на южнодонецком направлении

Военный отметил, что украинские бойцы совершают большое количество ошибок

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. Украинская армия выставляет очень много необученных солдат на южнодонецком направлении, из-за нехватки знаний те часто становятся жертвами снайперов. Об этом сообщил журналистам снайпер Южной группировки войск с позывным "Третий".

"Как шли вперед, так и идем. Кажется, что просто новый противник добавляется, мы их устраняем. Очень много необученных солдат, которых мы и ловим, очень много ошибок видно с их стороны", - сказал боец, отвечая на вопрос про продвижение российских войск на южнодонецком направлении и возможном контрнаступлении ВСУ.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.