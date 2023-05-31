Шойгу вручил государственные награды участникам СВО

Глава Минобороны выразил надежду, что они продолжат служить Отечеству

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим - участникам военной спецоперации (СВО), сообщили в среду в военном ведомстве.

"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест II степени - российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.

"Хотел бы поздравить награжденных. <...> Родина высоко оценила ваш ратный труд" - приводит Минобороны слова Шойгу. Министр выразил надежду, что военнослужащие будут и далее служить Отечеству и продолжат заложенные предками традиции.

Медаль "Золотая Звезда" была вручена старшему инспектору-летчику майору Александру Карамышеву за оперативную эвакуацию пострадавших из передовых районов и с подконтрольных противнику территорий. Это, отметили в Минобороны, позволило спасти жизни более 50 его соратников.

"Золотой Звезды" также удостоился капитан Тимур Дудкин за решительные действия, позволившие заманить подразделение противника в огневой мешок и полностью его уничтожить. В ходе наступления, подчеркнули в ведомстве, были уничтожены 15 танков, 4 бронетранспортера и 5 боевых машин пехоты противника.

Знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест II степени был вручен командиру танка младшему сержанту Евгению Рочеву. Экипаж его машины уничтожил живую силу противника, 8 огневых точек и 2 кочующих миномета.