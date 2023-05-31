В Югре заключившие контракт для участия в СВО будут получать дополнительно 150 тыс. рублей

Инициатива принята в ходе заседания правительства округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ будет выплачивать дополнительно по 150 тыс. рублей каждые четыре месяца заключившим в регионе контракт для участия в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Югры.

"На заседании правительства Югры департамент социального развития региона предложил установить выплаты в размере 150 тыс. рублей гражданам, находящимся на военной службе по контракту не менее четырех месяцев на 31 мая 2023 года. Далее выплаты будут производиться каждые четыре месяца прохождения военной службы для выполнения задач СВО. Данная инициатива принята в ходе заседания правительства Югры", - сказано в сообщении.

При этом, если гражданин, заключивший контракт, погиб (умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим) в указанный период, выплата будет осуществляться его семье в равных долях за фактический период прохождения службы.

Ранее в Югре приняли решение выплачивать от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей жителям других регионов России при поступлении на военную службу в автономном округе и получении ранения в ходе СВО. Также им оплатят проезд от места жительства в России к месту поступления в автономном округе на военную службу, а их дети в возрасте до 21 года получат 100 тыс. рублей, если решат учиться в высших учебных заведениях Югры. Кроме того, Югра будет помогать в прохождении обучения и получении дополнительного профессионального образования не только семьям военнослужащих, выполняющим задачи СВО, но и тем, кто завершил участие в специальной военной операции. В частности, призванным в ходе мобилизации, поступавшим в добровольческие формирования, контрактникам, ветеранам боевых действий, в том числе полицейским, бойцам Росгвардии.

Кроме того, иностранцы, поступившие на военную службу по контракту Югре и направленные на СВО, будут получать по 500 тыс. рублей, а получившие ранения и серьезные травмы - до 1 млн рублей.