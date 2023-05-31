31 мая, 08:16

Мишустин: оборонный комплекс РФ многократно нарастил выпуск всего необходимого для СВО

© Правительство России

Премьер-министр также подчеркнул, что вооружения совершенствуются

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс не только многократно нарастил выпуск всего необходимого для специальной военной операции (СВО), но и совершенствует вооружения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с видеообращением к участникам расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли России.

"Особое направление, которое сейчас работает в режиме максимальной загрузки, - это оборонно-промышленный комплекс", - подчеркнул председатель правительства.

По его данным, предприятия оборонного комплекса "многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции". "Параллельно с выполнением целевых заданий идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники", - указал Мишустин, поблагодарив всех, кто трудится на оборонных заводах. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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