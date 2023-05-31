31 мая, 09:32
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пресечении действий трех украинских ДРГ на купянском направлении

По данным военного ведомства, ВСУ на этом направлении за сутки потеряли до 70 военнослужащих

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ пресекли за прошедшие сутки действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Котляровка пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков.

По его словам, потери противника на этом направлении за сутки составили "до 70 украинских военнослужащих, 2 бронеавтомобиля и 4 пикапа". "Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - добавил Конашенков. 

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