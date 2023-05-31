31 мая, 09:32
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о наиболее ожесточенных боях в районе Авдеевки на донецком направлении

По данным военного ведомства, ВСУ выбили с занимаемых позиций на некоторых участках в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Наиболее ожесточенные бои в течение минувших суток велись в районе Авдеевки на донецком направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков. 

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