МО РФ сообщило об уничтожении более 50 военных ВСУ на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, также уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожены более 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, САУ "Гвоздика", 2 гаубицы Д-20, гаубица Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО)"Град".