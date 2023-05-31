МО РФ сообщило, что ВСУ выбили с позиций в районах Красногоровки и Ясиноватой

По данным военного ведомства, за сутки на донецком направлении общие потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на донецком направлении более 200 военнослужащих и две машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, наиболее ожесточенные бои в течение минувших суток велись в районе Авдеевки на донецком направлении. Противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики.

"За сутки на донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины "Град", - сказал он.