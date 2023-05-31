31 мая, 09:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении подразделений ВСУ в районе Авдеевки и Химика

По данным военного ведомства, также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженный силы (ВС) России ударами оперативно-тактической и армейской авиации поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Авдеевка и Химик. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка и в поселке Химик", - сказал Конашенков.

По его словам, также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ. 

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