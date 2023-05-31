31 мая, 09:37,
обновлено 31 мая, 09:51
Военная операция на Украине

МО РФ: на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 185 военных ВСУ

По данным военного ведомства, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 185 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), также в Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Павловка, Владмировка Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 185 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков. 

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