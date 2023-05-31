МО РФ сообщило об уничтожении командно-наблюдательного пункта батальона "Скала" ВСУ

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления 33-й мехбригады и уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах.