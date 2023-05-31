31 мая, 09:38,
обновлено 31 мая, 09:46
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении командно-наблюдательного пункта батальона "Скала" ВСУ

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт управления 33-й мехбригады и уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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