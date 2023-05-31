МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты Storm Shadow и 11 БПЛА

По данным военного ведомства, также перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман в ЛНР, Покровское и Старомайорское в ДНР.