31 мая, 09:44
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты Storm Shadow и 11 БПЛА

По данным военного ведомства, также перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман в ЛНР, Покровское и Старомайорское в ДНР. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация