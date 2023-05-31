МО РФ сообщило об уничтожении более 1 100 украинских боевых машин РСЗО с начала СВО

По данным военного ведомства, также уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов и 4 390 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) было уничтожено Вооруженными силами (ВС) России с начала специальной военной операции.

Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 390 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 345 танков и других боевых бронированных машин, 1 103 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 574 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.