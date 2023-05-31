Развожаев объяснил громкие звуки в городе учебной стрельбой в Нахимовском училище

Губернатор города также призвал доверять только официальным источникам информации

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Громкие звуки, которые могут слышать жители Севастополя, вызваны учебной стрельбой в тире Нахимовского училища. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки (в Севастополе - прим. ТАСС) - это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно", - написал он, призывая доверять только официальным источникам информации.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Последняя атака была совершена 25 мая. Два беспилотника были сбиты, еще несколько заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы. Никакие объекты в городе не пострадали.