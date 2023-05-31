Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

Учения будут проводить на Северном и Южном молу

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, которая сопровождается практической стрельбой. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

"На Северном молу и на Южном с 19:00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - написал Развожаев.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Последняя атака была совершена 25 мая. Два беспилотника были сбиты, еще несколько заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы. Никакие объекты в городе не пострадали.