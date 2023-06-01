31 мая, 21:01,
обновлено 31 мая, 21:41
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС
© ТАСС

В Курской области опровергли сообщения, которые поступали жителям региона о прорыве украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Кореневского района. В пресс-службе регионального правительства рекомендовали жителям не поддаваться панике, но сохранять бдительность.

Пензенская область примет у себя порядка 200 жителей приграничных районов Белгородской области. Отправка людей начнется 1 июня. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в ближайшие выходные 600 детей отправятся в Ярославль и Калугу.

Основные события 1 июня - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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