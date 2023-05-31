Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ попытаются занять Артемовск, но это у них не получится

Апты Алаудинов подчеркнул, что российские силы и средства полностью выбили противника с его позиций

ДОНЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. ВСУ обязательно попытаются вновь занять Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике, но обороняющие его российские силы готовы им противостоять. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"ВСУ, конечно, будут пытаться занять Артемовск, будут бить по флангу, фронтально, - сказал собеседник агентства. - <...> У них ничего не получится, потому что наши силы и средства полностью выбили противника с его позиций, которые были приготовлены ими ранее".

"В данный момент противник несет большие потери, пытаясь выбить наши силы и средства с занятых позиций. Я так думаю, что противник с каждым днем больше и больше будет нести потери, пытаясь отбить сам Артемовск. Если у него мозги есть, он от этой идеи откажется", - сказал Алаудинов.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.