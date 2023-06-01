1 июня, 00:37

В Главном военно-морском параде примут участие пять кораблей и подлодок Северного флота

В частности, будут задействованы атомоходы "Казань" и "Вепрь", сообщил источник

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пять кораблей и атомных подводных лодок (АПЛ) Северного флота будут задействованы в Главном военно-морском параде (ГВМП-2023), который состоится в День Военно-морского флота (ВМФ) России 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ.

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"На предстоящем 30 июля ГВМП от Северного флота примут участие пять кораблей и атомных подлодок. Предполагается участие, в частности, большого десантного корабля "Иван Грен", большого противолодочного корабля "Североморск", атомоходов "Казань" и "Вепрь", который встанет в парадный строй уже в третий раз", - сказал собеседник агентства, отметив, что список участников парада может меняться по техническому состоянию кораблей.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что ГВМП-2023 состоится в День ВМФ России, 30 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

О параде

Практика проведения ГВМП в День ВМФ была возобновлена с 2017 года. Парад кораблей проводится в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге и акватории Большого Кронштадтского рейда. В нем участвуют корабли и подлодки всех четырех флотов, а также Каспийской флотилии. Церемония состоит из морской и воздушной частей. После прохождения строя кораблей над Санкт-Петербургом пролетают самолеты и вертолеты морской авиации.

В 2022 году в Главном параде ВМФ принимали участие более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года.  

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