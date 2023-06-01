Российские военные предотвратили две попытки ВСУ провести разведку боем

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что авиация бомбовым ударом поразила пункт временной дислокации 2-й аэромобильной роты Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Группировка "Юг" пресекла две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Подразделениями Южной группировки войск предотвращено две попытки противника провести разведку боем", - заявил Астафьев. По его словам, авиация бомбовым ударом поразила пункт временной дислокации 2-й аэромобильной роты ВСУ.

Как отметил Астафьев, артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Васильевки, огневые позиции минометов калибра 120 мм противника близ Григоровки, а также нанесла огневое поражение долговременной огневой точке противника в районе Белогоровки.