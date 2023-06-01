В ЛНР сообщили о росте численности группировки ВСУ на границе с Белгородской областью

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что украинские военные используют мирных жителей для того, чтобы они показывали дороги и тропы "местного значения"

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Увеличение численности личного состава группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается в населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины. Также отмечен рост числа совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан, которые под различными предлогами выступают в роли сопровождающих", - сказал он, ссылаясь на данные от российской разведки.

Марочко отметил, что мирных жителей украинские военные используют, в частности, для того, чтобы они показывали дороги и тропы "местного значения", а также помогали "с другой справочной информацией".

В среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ за сутки пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении.