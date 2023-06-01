1 июня, 05:03
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об усилении Киевом группировки ВСУ под Серебрянским лесничеством

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко предположил, что это происходит из-за успехов сил РФ

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает личный состав и военную технику в район Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"В районе Серебрянского лесничества, а также в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечена переброска личного состава, вооружений и техники противника", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

Марочко предположил, что командование ВСУ усиливает группировку на этом участке линии боевого соприкосновения из-за успехов сил РФ и делает это спешно, поскольку в рядах украинских войск растут потери среди личного состава.

Во вторник военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщал ТАСС, что российские десантники в лесах под городом Кременная успешно продвигаются и уничтожают противника. 

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