В ЛНР сообщили, что ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, противник применяет в том числе противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток"

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудуют новые позиции и дистанционно минируют местность в районе Северска в ДНР. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе Северска отмечено ведение инженерных работ противником. Средствами объективного контроля выявлено ведение инженерных работ украинскими боевиками. Идет возведение фортификационных сооружений, укрепление блиндажей и траншей", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что, помимо возведения новых позиций, противник дистанционно ставит минные заграждения, применяя среди прочего противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".

Такие мины, которые украинские силовики сбрасывают на мирные города ДНР, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Взрыв может привести к тяжким увечьям и даже гибели находящихся поблизости людей.

Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.