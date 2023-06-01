Командир спецназа "Ахмат" сообщил о начале подготовки к наступлению на новом участке

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о передислокации "Ахмата" в ДНР

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" начал готовиться к активным наступательным действиям на новом участке. Об этом в своем Telegram-канале в четверг написал заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передислокации "Ахмата" в ДНР.

Алаудинов напомнил, что спецназ "Ахмат" перевели на новый участок приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ. Он отметил, что часть сил и средств осталась на прежнем участке.

"В мoе пoдчинение определен oдин полк, еще два пoлка подготавливаются, - написал Алаудинов. - Начинаем гoтовиться к активным наступательным действиям".

По его словам, "Ахмат" в ЛНР совместно со 2-м армейским корпусом освободил 36 населенных пунктов, из которых 4 - самые крупные города.