ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30 на херсонском направлении

Как сообщили в экстренных службах, пять военных ВСУ ликвидированы, еще двое получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и гаубицу Д-30 на херсонском направлении. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Тягинка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - отметил он.

Также в среду в районе населенного пункта Новоалександровка была уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом. Пять военных ВСУ ликвидированы, еще двое получили ранения.