Россия нанесла удар из РСЗО "Смерч" по пункту управления ВСУ на запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил, что на этом направлении мотострелковые подразделения вскрыли и уничтожили разведгруппу ВСУ севернее Лобкового

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Трудовой на запорожском направлении. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"РСЗО "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

По его словам, также на запорожском направлении мотострелковыми подразделениями вскрыта и уничтожена разведгруппа противника севернее Лобкового. "Расчетами самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" нанесено огневое поражение живой силе в пунктах временной дислокации боевиков в Полтавке и Малой Токмачке", - добавил Чехов.

Начальник пресс-центра группировки "Восток" сообщил, что на южнодонецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки, а также поражен опорный пункт боевиков южнее Водяного.

"Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" поражен опорный пункт боевиков в районе Угледара", - добавил Чехов.