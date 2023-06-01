1 июня, 10:11

МО РФ: подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки в ДНР

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Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки в ДНР - МО РФ.

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© Информационное агентство ТАСС
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