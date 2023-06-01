Минобороны РФ сообщило о пресечении действий трех ДРГ на купянском направлении

Действия групп диверсантов пресекли в Синьковке, Кисловке Харьковской области и Розовке ЛНР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские военные уничтожили до 45 военных Вооруженных сил Украины на купянском направлении за сутки, пресекли действия 3 диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сказал он.

По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия 3 украинских диверсионно-разведывательных групп.