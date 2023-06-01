МО РФ сообщило о наступлении штурмовых отрядов и "Ахмата" на марьинском направлении

По данным ведомства, российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Георгиевки, Ласточкина и Тоненького в ДНР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступление на марьинском тактическом направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении", - сказал Конашенков.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой Народной Республики.