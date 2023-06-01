1 июня, 10:13,
обновлено 1 июня, 10:31
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о наступлении штурмовых отрядов и "Ахмата" на марьинском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Георгиевки, Ласточкина и Тоненького в ДНР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступление на марьинском тактическом направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступательные действия на марьинском тактическом направлении", - сказал Конашенков.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое Донецкой Народной Республики. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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