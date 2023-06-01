Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Уничтожено до 395 украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 395 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на донецком направлении уничтожено до 395 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 3 пикапа, а также 2 гаубицы Д-30", - заявил Конашенков.

"В районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - добавил он.