МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Новоандреевки

Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский самолет Су-25 и уничтожили 17 беспилотников. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Тоненькое и Георгиевка Донецкой Народной Республики.