1 июня, 10:16

МО РФ сообщило о пресечении деятельности двух ДРГ за сутки в ЛНР

© Минобороны России

Деятельность двух диверсионно-разведывательных групп пресечена за сутки в ЛНР - МО РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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